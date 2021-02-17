Подмосковные специалисты провели свыше 15 тысяч исследований пищевой продукции

В Подмосковье в рамках производственного контроля провели свыше 15 тысяч исследований пищевой продукции на обнаружение запрещенных и вредных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье идет стабильное развитие предприятий по переработке мяса, молока, рыбы, а также выпуска готовой пищевой продукции. И эти продукты должны быть безопасными и питательными», — отметил исполняющий обязанности главы профильного ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, в результате исследований выявили более 580 случаев несоответствия. Специалисты проинформировали владельцев о необходимости вывода партии продукции из оборота.

«Также в каждом случае был введен режим усиленного лабораторного контроля всей продукции данных производителей», — добавил Воскресенский.

Он заметил, что исследования позволяют дисциплинировать производителей и не допускать некачественную и фальсифицированную продукцию на потребительский рынок.