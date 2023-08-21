Подмосковье 21 августа 2023, 19:41 Подмосковные специалисты подготовили 2 района ДНР к осенне-зимнему сезону 27 июля 2023 / ГУП МО "КС МО"

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Специалисты Московской области подготовили объекты водоснабжения и водоотведения в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

Также сотрудники ГУП МО «КС МО» отработали поступившие заявки от жителей региона. Например, 21 июля в городе Новоазовске не было воды в домах № 181 и 183 на улице Кирова. Во время обследования в водопроводном колодце нашли повреждение водовода.

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«Было проведено откачивание скопившихся вод из траншеи и ВК, демонтаж повреждённого участка водовода, изготовление и установка металлической вставки с применением фланцевого адаптера, демонтаж существующих врезок в ВК, восстановление в ВК врезок на многоквартирные дома», — уточнили в ведомстве.

Подобные мероприятия проводят на постоянной основе. Специалисты из Московской области продолжают оказывать помощь ДНР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье и ДНР организовали летний отдых для 2,5 тысячи детей из Донбасса и из семей участников СВО.

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