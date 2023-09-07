07 сентября 2023, 14:34
Подмосковные специалисты починили канализацию и водопровод в Новоазовске
Специалисты компании «Коммунальные системы Московской области» капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию и канализационную станцию биологической очистки в городе Новоазовске в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.
Также строители привели в порядок шесть канализационных насосных станций: в Новоазовске и поселке Седово.
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«За прошлую неделю была произведена откачка стоков на КНС 1, на КНС 3 выполнено кровельное покрытие, демонтирована кровля до плиты перекрытия на КНС 4. На КСБО из-за неисправности штатной воздуходувки ввели в эксплуатацию вновь смонтированную, прокопали траншею для укладки кабеля от административного здания до сооружения гипохлоритной установки», — сообщил министр Антон Велиховский.
На водоводе ВНС 2 в Новоазовске доделали распределительную камеру, сделали технологическтй трубопровод и другие важные работы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ДНР
Ремонтные работы
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