Подмосковье 07 сентября 2023, 14:34 Подмосковные специалисты починили канализацию и водопровод в Новоазовске КН / ГУП МО "КС МО"

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Специалисты компании «Коммунальные системы Московской области» капитально отремонтировали водопроводную насосную станцию и канализационную станцию биологической очистки в городе Новоазовске в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.

Также строители привели в порядок шесть канализационных насосных станций: в Новоазовске и поселке Седово.

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«За прошлую неделю была произведена откачка стоков на КНС 1, на КНС 3 выполнено кровельное покрытие, демонтирована кровля до плиты перекрытия на КНС 4. На КСБО из-за неисправности штатной воздуходувки ввели в эксплуатацию вновь смонтированную, прокопали траншею для укладки кабеля от административного здания до сооружения гипохлоритной установки», — сообщил министр Антон Велиховский.

На водоводе ВНС 2 в Новоазовске доделали распределительную камеру, сделали технологическтй трубопровод и другие важные работы.

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