15 декабря 2023, 06:00
Подмосковные специалисты очистили полосы отвода дорог в 7 городских округах
Сотрудниками «Мосавтодора» почистили полосы отвода автомобильных дорог в семи муниципалитетах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Так, в Одинцове привели в порядок трассы в поселке Лесной городок на Центральной улице. В Электростали почистили полосы отвода вдоль парка «Авангард», в Пушкине — на улице Нижняя Слободка, в Жуковском — на улице Горького, а в Богородском округе — в деревне Ивашево. Также уборку мусора провели в Домодедове вблизи деревни Кутузово и деревне Давыдково городского округа Истра.
Реклама
Подобные мероприятия проводят в регионе регулярно.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Реклама
Реклама