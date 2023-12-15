Подмосковье 15 декабря 2023, 06:00 Подмосковные специалисты очистили полосы отвода дорог в 7 городских округах Минтранс Подмосковья

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Сотрудниками «Мосавтодора» почистили полосы отвода автомобильных дорог в семи муниципалитетах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Так, в Одинцове привели в порядок трассы в поселке Лесной городок на Центральной улице. В Электростали почистили полосы отвода вдоль парка «Авангард», в Пушкине — на улице Нижняя Слободка, в Жуковском — на улице Горького, а в Богородском округе — в деревне Ивашево. Также уборку мусора провели в Домодедове вблизи деревни Кутузово и деревне Давыдково городского округа Истра.

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Подобные мероприятия проводят в регионе регулярно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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