Подмосковье 20 февраля 2023, 13:51 Подмосковные спасатели заняли третье место на всероссийских мотогонках на льду

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Сотрудники «Мособлпожспаса» завоевали бронзовую медаль на втором этапе чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд высшей лиги. Турнир прошел на стадионе «Старт» в Саранске.

«Наши ребята из луховицкой спортивно-технической секции, которая носит имя знаменитого мотогонщика Владимира Цыброва, завоевали второе место на завершающем этапе. А по общему итогу чемпионата команде Луховиц присудили третье место», — сообщил замначальника начальника территориального управления № 11 Андрей Григорьев.

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В составе подмосковной команды выступили спасатель, тренер и мастер спорта международного класса Сергей Макаров, пожарный Алексей Колганов и 17-летний гонщик Никита Цыбров.

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