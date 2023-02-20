20 февраля 2023, 13:51
Подмосковные спасатели заняли третье место на всероссийских мотогонках на льду
Сотрудники «Мособлпожспаса» завоевали бронзовую медаль на втором этапе чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд высшей лиги. Турнир прошел на стадионе «Старт» в Саранске.
«Наши ребята из луховицкой спортивно-технической секции, которая носит имя знаменитого мотогонщика Владимира Цыброва, завоевали второе место на завершающем этапе. А по общему итогу чемпионата команде Луховиц присудили третье место», — сообщил замначальника начальника территориального управления № 11 Андрей Григорьев.
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В составе подмосковной команды выступили спасатель, тренер и мастер спорта международного класса Сергей Макаров, пожарный Алексей Колганов и 17-летний гонщик Никита Цыбров.
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