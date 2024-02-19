Подмосковье 19 февраля 2024, 13:09 Подмосковные спасатели заняли призовые места на первенстве России по легкой атлетике ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели приняли участие во Втором открытом первенстве России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Смоленске.

В состав сборной команды Московской области вошел заместитель начальника территориального управления № 13 «Мособлпожспас» Максим Милосердов. Он представлял регион в возрастной группе от 35 лет.

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«В личном зачете наш коллега добился существенных результатов: в беге на 60 метров Максим Милосердов занял четвертое место, а такие дисциплины, как толкание ядра и прыжки в длину принесли в копилку спортсмена „серебро“», — сообщил заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

В командном зачете в эстафете 4×200 команда Подмосковья взяла золото.

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