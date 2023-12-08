Подмосковье 08 декабря 2023, 13:41 Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры женщину в коме ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры женщину, нуждавшуюся в срочной госпитализации. Инцидент произошел в Королеве 7 декабря.

В единую службу экстренных вызовов обратилась местная жительница и рассказала, что ее больная диабетом дочь длительное время не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.

Реклама

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу и с помощью специального инструмента вскрыли входную двер», — сообщил старший смены Виталий Павлов.

В квартире спасатели обнаружили женщину без сознания. С подозрением на диабетическую кому пациентку доставили в местную больницу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».