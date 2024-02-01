Подмосковье 01 февраля 2024, 15:55 Подмосковные спасатели вызволили детей из запертой квартиры в Лосино-Петровском 31 января Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспаса» деблокировали дверь и вызволили двух детей, которые оказались запертыми в квартире. Инцидент произошел в Свердловском поселке в Лосино-Петровском.

Вечером в «Систему-112» позвонила жительница округа. Она ненадолго вышла из квартиры, захлопнув дверь. Самостоятельно открыть ее она не смогла, а дома остались сыновья пяти и одиннадцати лет.

Реклама

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции с помощью электроинструмента болгарки вскрыли входную дверь и впустили в квартиру обеспокоенную женщину», — уточнил начальник части Михаил Фундамент.

Дети были в порядке, медицинская помощь им не понадобилась.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».