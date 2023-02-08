Подмосковье 08 февраля 2023, 11:42 Подмосковные спасатели вызволили 90-летнего пенсионера из квартиры с застрявшим в двери ключом

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Сотрудники поисково-спасательного поста 233 пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вызволили из запертой квартиры 90-летнего пенсионера. Инцидент произошел в селе Константиново Сергиево-Посадского округа.

В единую службу «Система-112» позвонила местная жительница. Женщина не смогла открыть ключом дверь квартиры, в которой находился ее отец.

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«Дежурная смена противопожарно-спасательной службы оперативно приехала на место вызова и установила, что входная дверь заперта изнутри на задвижку и „неродной“ ключ, застрявший в замочной скважине», — сообщил заместитель начальника части Сергей Шумов.

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Спасатели открыли дверь квартиры в присутствии сотрудника полиции. Пенсионер чувствовал себя хорошо и в медицинской помощи не нуждался.

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