Подмосковные спасатели вывели из лесов почти 500 человек за месяц

В июле на номер 112 поступило 366 обращений от заблудившихся с просьбой о помощи. Вместе с лесничими оперативно реагируют поисковые отряды МЧС и волонтеры объединения «Лиза Алерт». Специалисты сразу же отправляются на поиски.

По поступившим заявкам спасатели искали в лесах 499 человек. Почти всех спасли, а кто-то нашел дорогу домой сам.

При необходимости заблудившимся помогали врачи. Спасти не успели двух мужчин 62 и 84 лет.

Все подробности о том, как принимают заявки и отправляются на поиски людей, смотрите в репортаже «360».