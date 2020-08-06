06 августа 2020, 18:16
Подмосковные спасатели вывели из лесов почти 500 человек за месяц
За месяц спасатели вывели из лесов Подмосковья около 500 человек. Терялись и целые семьи, а найти их порой не удавалось несколько суток. Чтобы понять, как в таких ситуациях работают специалисты, корреспондент «360» заступил на вахту вместе с отрядом «Мособлпожспаса».
В июле на номер 112 поступило 366 обращений от заблудившихся с просьбой о помощи. Вместе с лесничими оперативно реагируют поисковые отряды МЧС и волонтеры объединения «Лиза Алерт». Специалисты сразу же отправляются на поиски.
По поступившим заявкам спасатели искали в лесах 499 человек. Почти всех спасли, а кто-то нашел дорогу домой сам.
При необходимости заблудившимся помогали врачи. Спасти не успели двух мужчин 62 и 84 лет.
Все подробности о том, как принимают заявки и отправляются на поиски людей, смотрите в репортаже «360».