Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившихся отца и дочь

Спасатели в Подмосковье вывели из леса пожилого мужчину, который заблудился и не мог найти дорогу обратно. Вместе с ним была его взрослая дочь, которая тоже потерялась во время прогулки в СНТ «Приозерье», находящемся рядом с селом Белые Колодези в Коломне.

Спасение провели сотрудники поисково-спасательного поста 206-й пожарно-спасательной бригады. Поисками они занимались вместе с местными лесничими. Заместитель начальника территориального управления № 12 Алексей Калин рассказал, что днем с единой службой экстренной помощи «Система-112» связались сами потерявшиеся.

«Отец и дочь пошли гулять в лес и в какой-то момент поняли, что сбились с пути. На месте вызова мы определили район поиска и цепью прочесали участок леса возле СНТ. Но в этом квадрате граждан не нашли, поскольку они не стояли на месте и продвигались вглубь», — пояснил Алексей Калин.

Он добавил, что потерявшиеся смогли вовремя связаться со спасателями, потому что у них с собой был почти полностью заряженный телефон. Это позволило поисковикам быть на постоянной связи с заблудившимися и корректировать район поиска. Их спрашивали, какая растительность вокруг, а спасатели советовались с лесничими и определяли возможное местонахождение.

Сами потерявшиеся неукоснительно следовали инструкциям спасателей и двигались так, чтобы солнце постоянно находилось с левой стороны. В итоге им удалось выйти на кукурузное поле деревни Васильево. Там их и нашли, медицинская помощь путникам не потребовалась.