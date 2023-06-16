Подмосковье 16 июня 2023, 10:56 Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося 73-летнего мужчину ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 311-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вывели из леса заблудившегося 73-летнего мужчину. Инцидент произошел в Чехове.

Старший смены пожарно-спасательной части Артем Маслин заявил, что мужчина сам позвонил в службу спасения.

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«Спасатели определили примерное местоположение потерявшегося человека с помощью технологии геопозиционирования. Затем, подавая звуковые сигналы, нашли его и вывели к аварийно-спасательному автомобилю», — прокомментировал Маслин.

Отмечается, что в медицинской помощи пенсионер не нуждался.

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