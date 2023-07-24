Подмосковье 24 июля 2023, 14:59 Подмосковные спасатели вывели из леса 30 потерявшихся грибников в выходные ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели вывели из леса 30 заблудившихся грибников за выходные. Потерявшихся искали в Луховицах, Егорьевское, Чехове и других городских округах.

Как рассказал заместитель начальника службы Сергей Щетинин, большинство потерявшихся грибников отправлялись в лес в одиночку. Среди них также оказались и компании до четырех человек.Так, в Талдоме спасатели искали отца и одиннадцатилетнего сына, которые увлеклись тихой охотой и зашли глубоко в лес. Их нашли спустя несколько часов и вывели к населенному пункту.

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«Еще одна поисковая операция прошла в районе деревни Бубяково Сергиево-Посадского округа. Там работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда „ЛизаАлерт“ спасли 49-летнюю женщину с двумя детьми в возрасте 12 и 13 лет. Всего за выходные работники подразделений вывели из леса четверых детей, никому из них медицинская помощь не потребовалась», — рассказал он.

Сергей Щетинин добавил, что за двое суток работники службы помогли 11 потерявшимся грибникам пожилого возраста. Самому старшему из них было 84 года.

Спасатели советуют пожилым жителям не отправляться в лес в одиночку. Собираясь за грибами, важно сообщить об этом родственникам и взять с собой телефон, воду, спички и перекус.

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