Подмосковье 20 июля 2023, 19:11 Подмосковные спасатели вытащили утку из водозаборника на Каменском пруду в Электроуглях Мособлпожспас

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Работники 240-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли утку, застрявшую в водозаборнике. Инцидент произошел на Каменском пруду в Электроуглях Богородского городского округа.

По словам заместителя начальника подразделения Алексея Семенова, в службу экстренных вызовов 112 обратился местный житель, который заметил птицу за решеткой водозаборника. Самостоятельно помочь утке мужчина не смог.

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«Работники противопожарно-спасательной службы взяли длинную трубку и веревку, сделали петлю, накинули ее на птицу и аккуратно вытащили „пленницу“ наверх. Затем специалисты выпустили утку на пруд, которая сделала небольшой круг на воде и исчезла в камышах», — добавил Семенов.

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