Подмосковье 23 ноября 2023, 18:55 Подмосковные спасатели вытащили упавшего в колодец котенка ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» вытащили котенка, который провалился в колодец. Инцидент произошел в Солнечногорске.

О случившемся сообщили местные жители, которые услышали мяуканье, доносившееся из канализационного люка. Самостоятельно помочь животному они не смогли.

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«Прибыв на место вызова, спасатели по лестнице-палке спустились в двухметровый колодец, на дне которого обнаружили озябшего серого котенка. Специалисты аккуратно взяли животное на руки и подняли на поверхность», — сообщил старший смены Антон Соловьев.

После спасения котенок убежал.

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