Подмосковные спасатели вытащили собаку из заброшенного колодца в одинцовском поселке Герцена. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

Звонок от жительницы поселка имени Герцена поступил на пульт диспетчера 244-й пожарно-спасательной части Красногорского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас». По словам женщины, в заброшенном колодце подсобного хозяйства воет собака.

На место происшествия выехали старший смены Владислав Пятак, спасатели Артур Акчурин и Владислав Пудов с водителем-спасателем Константином Мельниковым.

Сначала они проветрили колодец, затем поставили лестницу. На помощь псу пришел Артем Акчурин. По его словам, небольшая собачка в колодце вся дрожала от холода и сырости. «Она охотно пошла ко мне на руки, преданно глядя в глаза. И пока я поднимался, постоянно лизала мои руки», — рассказал Артем.

Местные жители, внимательно наблюдавшие за работой спасателей, очень обрадовались, что собаке больше ничего не угрожает.

Как уточнила пресс-служба Мособлпожспаса, владельца колодца, к сожалению, установить не удалось. Сам колодец будет закрыт в ближайшее время силами местных коммунальных служб.