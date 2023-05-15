15 мая 2023, 12:54
Подмосковные спасатели высадили деревья в память о ветеранах на акции «Лес Победы»
Работники «Мособлпожспаса» присоединились к традиционной экологической акции в память героев Великой Отечественной войны «Лес Победы». Спасатели высадили тысячи деревьев на территории Подмосковья.
«Пожарные не раз отстаивали лес у огненной стихии и как никто другой знают цену каждому дереву. Сохранение природы — наша общая задача», — сообщил заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин.
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Работники «Мособлпожспаса» участвуют в акции с 2015 года. В этот раз спасатели совместно с членами своих семей, представителями муниципальных служб и организаций, школьниками и волонтерами высадили сосны, ели, дубы, рябины и яблони.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона присоединиться к акции «Лес Победы».
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День Победы 9 мая
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Экология
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