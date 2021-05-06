Подмосковные спасатели стали проводить рейды на водоемах на майских праздниках

Спасатели Московской области проводят проверки на водоемах региона во время майских праздников. Рейды проходят для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Об этом рассказали на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Подмосковное МЧС каждый день проводят рейды на водоемах, чтобы обеспечить безопасность во время майских праздников. Спасатели на маломерных судах ГИМС региона каждый день выходят на воду. Также сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с собственниками лодок и катеров.

Главная опасность сейчас — холодная вода. Если человек окажется в холодной воде, он может переохладиться или испытать шок, который наступает внезапно. Он может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Всем отдыхающим посоветовали соблюдать осторожность на берегах водоемов.