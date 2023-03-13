Подмосковье 13 марта 2023, 09:17 Подмосковные спасатели сообщили об утончении льда на водоемах

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Сотрудники «Мособлпожспаса» проверили толщину льда на 53 водоемах в Подмосковье. Из-за потепления толщина покрытия уменьшилась в среднем на два сантиметра.

Первый заместитель начальника службы Вадим Беловошин рассказал, что во время рейдов задействовали свыше 160 человек и 53 единицы техники. Во время проверок они также пообщались с рыбаками и напомнили о правилах безопасности на льду.

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«Спасатели отметили, что, несмотря на то, что лед еще местами достаточно толстый, с каждым днем риск провалиться увеличивается. К тому же, если среднесуточная температура воздуха держится выше нуля около трех дней, прочность льда снижается на 25%», — сказал Беловошин.

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Он добавил, что в этот период вероятность несчастных случаев увеличивается, потому что лед принимает неоднородную текстуру на всей площади. Рыбакам важно соблюдать меры безопасности и быть бдительными.

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