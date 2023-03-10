Подмосковье 10 марта 2023, 15:20 Подмосковные спасатели сняли видеоролик о мерах безопасности на водоемах зимой для детей Автор фото - Елена Вольная

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Сотрудники «Мособлпожспас» снялись в видеоролике для детей, где напомнили правила безопасного поведения на водоемах зимой. Они спасли вымышленного персонажа, провалившегося под лед.

Старший смены Сергей Картошкин рассказал, что работники службы поддержали создателей кинопроекта. В него вошли обучающие фильмы, посвященные безопасности в лесу, быту и на водоемах.

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Главный герой фильма — вымышленный персонаж Шушмарик, который по преданиям обитает в шатурском урочище Шушмор.

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«Со сказочным незнайкой работники противопожарно-спасательной службы подружились и пришли на помощь, когда он провалился под лед на озере Святое. Спасатели вытащили Шушмарика на берег при помощи надувного устройства спасения из ледяной полыньи», — рассказал Сергей Картошкин.

После этого работники службы укутали героя одеялом, напоили горячим чаем и подарили памятку с правилами безопасного поведения на водоемах.

Спасатели рекомендовали юным жителям региона не проверять прочность льда ударом ноги, не играть на льду и звонить в экстренные службы в нетшатных ситуациях.

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