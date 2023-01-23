Подмосковье 23 января 2023, 09:30 Подмосковные спасатели рекомендовали рыбакам не выходить на лед без спасательных средств

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Спасатели Подмосковья провели профилактические беседы с рыбаками на 53 водоемах региона. Им напомнили о правилах оказания помощи пострадавшим и минимальном арсенале средств безопасности, который нужно брать с собой при выходе на лед.

Замначальника противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин рассказал, что перепады температуры в январе повлияли на толщину льда на водоемах Подмосковья. Ледяная корка стала многослойной и хрупкой. В таких условиях нужно быть особо осторожными и готовыми к непредвиденной ситуации.

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«Работники противопожарно-спасательной службы обратили внимание любителей подледного лова, что зимний водоем является источником повышенной опасности, а уж после плюсовой температуры воздуха опасность увеличивается в разы», — сказал он.

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Рыбакам напомнили о том, что нужно брать с собой на лед, чтобы спасти товарища или себя в случае ЧП. Так, важно иметь пешню для определения надежности пути. Ее также можно подать провалившемуся товарищу, чтобы вытащить его из полыньи. Еще одно полезное средство — «спасалки» — два шила или штыря, между которыми протянута веревка.

«В случае провала под лед два острых наконечника нужно вонзить в кромку льда, а затем выбраться на поверхность. Веревка длиной около 15 метров, утяжеленная грузом, поможет вытянуть пострадавшего из полыньи», — отметил спасатель.

Он отметил, что все эти средства в нужный момент могут помочь спасти человеческую жизнь.

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