Подмосковье 01 августа 2023, 15:45 Подмосковные спасатели рекомендовали грибникам учитывать все риски перед походом в лес ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Жителям Подмосковья напомнили о рисках, которые могут возникнуть при длительном пребывании в лесу. 31 июля в регионе один из грибников получил травму ноги, а другой умер от сердечного приступа.

Заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк сообщил, что 31 июля в лесополосе возле деревни Субботино округа Павловский Посад женщина сломала ногу и не смогла вернуться домой. Работники ПСЧ-254 нашли ее, оказали первую медицинскую помощь и вывезли из труднопроходимого леса на квадроцикле.

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Трагедией закончился другой случай. Заблудившемуся в Орехово-Зуевском округе мужчине средних лет стало плохо в лесу. В какой-то момент у него остановилось сердце. Спасатели с медицинскими работниками помочь уже не смогли.

Работники противопожарно-спасательной службы просят жителей Подмосковья помнить об опасностях, которые подстерегают в лесу, и тщательно готовиться к походу за грибами и ягодами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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