Подмосковье 16 июня 2023, 18:55 Подмосковные спасатели рассказали жителям, почему летом лучше не носить кольца ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» помогли жительнице Можайска снять обручальное кольцо с распухшего от жары пальца. Пострадавшая приехала в подразделение противопожарно-спасательной службы и попросила избавить ее от украшения.

«При помощи гравировочной машинки спасатели сначала аккуратно распилили кольцо, затем растянули его в стороны и благополучно освободили палец. Женщина сразу же почувствовала облегчение. Медицинская помощь ей не понадобилась», — сообщил заместитель начальника части Роман Протасевич.

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Спасатели отмечают, что подобных инцидентов можно избежать, не надевая тесные украшения летом. В жару пальцы отекают и увеличиваются. В результате кольца стесняют пальцы, и снять их самостоятельно уже не получается.

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