Подмосковье 28 февраля 2024, 12:01 Подмосковные спасатели проверили состояние замерзших водоемов ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели провели патрулирование на водоемах региона. Они пообщались с отдыхающими и напомнили правила безопасности, а также проверили толщину льда.

Как рассказал заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин, специалисты проверили толщину льда на водоемах и предупредили жителей об опасности провала во время оттепели.

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По словам спасателя, на толщину покрытия влияют перепады температур, подводное течение, а также бьющие ключи и многое другое. Специалисты также напомнили, что важно проверять прочность корки с помощью палки или пешни и вернуться на берег, если послышался треск или появилась вода.

«Специалисты рекомендовали населению не выходить без надобности на ледяную поверхность и брать с собой средства для спасения и самоспасения, а также заряженный телефон, чтобы в случае необходимости обратиться в экстренные службы», - добавил Игорь Сорокин.

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