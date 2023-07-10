Подмосковье 10 июля 2023, 11:53 Подмосковные спасатели проверили состояние неофициальных областных пляжей ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Спасатели Подмосковья провели профилактические рейды на водоемах в минувшие выходные. Они прошли в местах, где запрещено купание.

Заместитель начальника «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал, что во время патрулирования спасатели объясняли отдыхающим об опасности купания в несанкционированных местах. Они раздали листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим.

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«Специалисты рассказали гражданам, что запрещено заходить в воду и нырять в состоянии алкогольного опьянения. Любая доза спиртного перед купанием может привести к несчастному случаю», — подчеркнул Сорокин.

Он добавил, что жителям посоветовали не оставлять детей без присмотра и подавать им пример, выбирая для отдыха оборудованные пляжи.

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