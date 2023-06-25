Подмосковье 25 июня 2023, 23:19 Подмосковные спасатели проверили несанкционированные места купания на водоемах региона ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование несанкционированных мест купания на водоемах Подмосковья. Из-за нестабильных погодных условий жители часто стараются искупаться в реках и озерах при удобном случае.

«Несмотря на погодные условия, пожарные и спасатели региональной противопожарно-спасательной службы провели профилактические рейды на акваториях области с целью недопущения травматизма и гибели людей на водных объектах», — рассказал заместитель начальника противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.

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Также он добавил, что работники подразделений порекомендовали гражданам купаться только в официально разрешенных местах. При этом необходимо соблюдать правила безопасности: не допускать переохлаждения и перегрева, не нырять в незнакомых участках, не использовать неисправный инвентарь для плавания и не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание призвали уделять безопасности детей.

«Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий», — добавил Беловошин.

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