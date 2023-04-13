Подмосковье 13 апреля 2023, 18:34 Подмосковные спасатели провели занятия для кадетов

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели занятия для кадетов школы № 1619 в селе Успенском. Ребятам рассказали, в каких случаях применяется противогаз, провели экскурсию по подразделению, а также показали гараж с пожарной техникой.

Ученики восьмых и девятых классов пять дней изучали правила использования средств защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Занятия проходят на базе «Мособлпожспаса» в селе Успенском Одинцовского округа.

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Обучение проходило в игровой форме. Спасатели отработали со школьниками различные ситуации, в которых может понадобиться использование защитных средств. После этого подростки применили знания на практике и сдали необходимые нормативы.

«Подводили итоги наших занятий. У нас сегодня были контрольные зачеты по нормативам: по надеванию противогаза гражданского ГП-21 У и по надеванию защитного костюма Л-1. С чем ребята успешно справились», — отметил заместитель начальника ПСО № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Кокотов.

Кадеты постоянно осваивают новые умения: прыгают с парашютом, погружаются с аквалангом, управляют мотоциклом и делают многое другое. Ребята отметили, что занятия по защите в чрезвычайных ситуациях необходимы для оказания помощи.

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