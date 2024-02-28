Подмосковье 28 февраля 2024, 17:27 Подмосковные спасатели провели военно-спортивную игру для школьников Можайска ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Работники Мособлпожспаса организовали для школьников Можайского округа военно-спортивную игру «За тех, кто в полный поднимался рост». Соревнования проходили на территории Дворца спорта «Багратион».

«Работники противопожарно-спасательной службы не первый раз принимают участие в подготовке и судействе этапа „Оказание первой помощи и транспортировка раненого в зараженном участке местности“. Этап довольно сложный, но интересный», — подчеркнул заместитель начальника подразделения Андрей Царенко.

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По его словам, команды демонстрируют знания основ оказания первой помощи на практике. Условному пострадавшему накладывают транспортировочную шину и останавливают артериальное кровотечение.

На соревнованиях ребята также надевали противогазы и транспортировали пострадавшего на носилках через зараженный участок местности. После всех испытаний спасатели рассказали ребятам об ошибках, допущенных во время игры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область — лидер по строительству и обновлению школ.

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