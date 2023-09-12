Подмосковье 12 сентября 2023, 14:34 Подмосковные спасатели провели учения по ликвидации ЧС в гипермаркете «Глобус» в Щелкове Телеканал «360»

Читать 360tv в

Спасатели и пожарные Щелкова провели учения по реагированию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в гипермаркете «Глобус». По сюжету в магазин попали обломки сбитого беспилотника, покупатели и сотрудники срочно эвакуируются из здания.

«Данные действия были спланированы изначально для того, чтобы персонал торговых центров знал, что надо делать, и был готов к экстренным чрезвычайным ситуациям. А именно при возникновении пожара должны были отработать вызов полиции на тревожной кнопке и сообщение в те структуры, которые отвечают за эвакуацию и тушение пожара», — отметил заместитель главы округа Виктор Семин.

Службы экстренного реагирования с первых секунд проявили сосредоточенность и профессионализм. Возгорание по сценарию успешно ликвидировано.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».