Подмосковные спасатели провели соревнования по спортивной рыбалке

Соревнования по спортивной рыбалке среди работников ГКУ МО «Мособлпожспас» провели на зообазе «Мечта» в селе Мамонтово Богородского городского округа.

Здесь встретились четыре лучшие команды «Мособлпожспаса» Восточного Подмосковья. Команды представили Богородский, Орехово-Зуевский, Егорьевский и Шатурский городские округа.

«У нас три номинации, то есть в каждой команде по три человека. У нас номинация за наибольший суммарный вес, пойманный командой. Личный зачет — это участник, который больше всех наловил рыбы. И так называемый Big Fish — это за самую большую рыбу», — рассказал заместитель начальника управления профессиональной подготовки и аттестации ГКУ МО «Мособлпожспас» Артем Клименко.

Спасатели соревновались также за право выступить на региональном финале Подмосковья, который пройдет в сентябре.

После рыбалки спасатели провели пикник. Рыбаки поделились секретами тройной ухи.

На этот раз готовили уху из голов щуки, форели и судака. Добавляли картошку и лук. А последней в уху была отправлена морошка. Кроме того, в уху добавляют немного водки, которая совсем не чувствуется в блюде.

«Основная задача сегодняшнего мероприятия — не выявить лучшего рыбака из числа наших пожарных спасателей, а чтобы наши ребята сегодня здесь собрались со своими семьями, со своими детьми, у кого-то внуки. В эту прекрасную погоду на закате лета просто отдохнули», — поделился начальник ТУ № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Мероприятие проходило весь день. Организаторы подготовили еще много развлечений: конкурсы, соревнования по мини-футболу и концерт. Для детей провели квесты, катание на лошадях и увлекательную экскурсию.

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