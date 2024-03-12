Подмосковье 12 марта 2024, 11:34 Подмосковные спасатели провели пожарные учения в Доме культуры в Чехове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Мособлпожспаса провели пожарно-тактические учения в ДК «Меридиан» в Чехове. По сценарию тренировки возгорание в одном из помещений произошло из-за короткого замыкания. Огонь быстро распространился по зданию, и помещение заволокло дымом.

Заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин сообщил, что главная цель учений — обучение личного состава подразделений отработке действий при тушении пожара.

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Прибыв к месту происшествия, работники Мособлпожспаса развернули штаб пожаротушения и сформировали звенья газодымозащитной службы. Они также осмотрели помещение и эвакуировали условных пострадавших.

«В результате специалисты ликвидировали пожар в кратчайшие сроки. Учения показали, что личный состав пожарно-спасательных подразделений действовал уверенно и слаженно», — заключил Чебочкин.

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