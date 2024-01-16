Подмосковье 16 января 2024, 15:03 Подмосковные спасатели провели патрулирование водоемов Фото: Мособлпожспас

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Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирования на водоемах и напомнили рыбакам о мерах безопасности на льду. Подобные работы проводят ежедневно на водных объектах в Орехово-Зуеве и Павловском Посаде.

Главная цель профилактических рейдов — не допустить несчастных случаев на водных объектах в зимний период.

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«Специалисты рекомендовали любителям зимних развлечений не пренебрегать правилами, соблюдение которых необходимо для сохранения здоровья и даже жизни. Работники подразделений рекомендовали рыболовам выходить на лед в спасательной жилете, который не даст провалившемуся уйти под воду даже в бессознательном состоянии», — отметил начальник территориального управления № 7 Владимир Ермаков.

Спасатели также напомнили рыбакам, что зимой на водных объектах при себе необходимо иметь спасательные средства — веревку с грузом на конце и спасательные шипы. В случае несчастного случая оборудование поможет спасти жизнь.

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