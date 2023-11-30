Подмосковье 30 ноября 2023, 12:59 Подмосковные спасатели прошли учения в Волоколамске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники пожарно-спасательных частей 203, 204, 208 и 336 «Мособлпожспас» прошли учения в здании больницы в Волоколамске. В них поучаствовали 35 человек и девять машин.

Как рассказал заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов, по замыслу учений в больнице загорелась мебель и оборудование для изготовления зубных протезов из-за короткого замыкания. Персонал вызвал пожарных и эвакуировал сотрудников.

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«По тревоге работники дежурных караулов прибыли на место происшествия, организовали оперативный штаб пожаротушения, а также работу звеньев газодымозащитной службы для разведки условного пожара. Огнеборцы отработали навыки тушения возгорания и проведения аварийно-спасательных работ в условиях сильного задымления и ограниченной видимости», — рассказал Андрей Образцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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