Подмосковье 06 апреля 2023, 17:22 Подмосковные спасатели прошли учения по устранению весеннего половодья Екатерина Тихомирова

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы прошли тактико-специальные учения по устранению весеннего половодья. Тренировка состоялась на акватории реки Коломенки в Коломне.

«Сегодня в тренировке от ГКУ МО „Мособлпожспас“ участвуют 49 человек, задействована 21 единица техники», — сообщил начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов.

В учениях поучаствовали спасатели-авианаблюдатели, спасатели-судоводители на судне на воздушной подушке «Хивус», водолазы, газоспасатели, взрывотехники и спасатели на снегоболотоходах. Для тренировки использовали мобильный комплекс оповещения населения.

В показательной части учений поучаствовали сотрудники и техника ГУ МЧС России по Московской области, спецподразделений МЧС России, Росгвардии, МВД, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии и других ведомств.

«Я считаю, что Подмосковье к прохождению половодья готово. Все необходимые профилактические мероприятия отработаны и проводятся в полном объеме», — заявил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

По его словам, в регионе отслеживают участки, которые обычно подтапливают. Силы и средства находятся в постоянной готовности.

«Сегодня мы отработали вопросы организации взаимодействия органов управления сил и средств Московской областной подсистемы РСЧС в период весеннего половодья либо паводков, вызванных обильным выпадением дождей», — сообщил начальник подмосковного МЧС Сергей Полетыкин.

В учениях поучаствовали более 250 человек и 50 спецмашин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что последствия весеннего половодья в Московской области стараются устранять максимально быстро.

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