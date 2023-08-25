Подмосковье 25 августа 2023, 14:29 Подмосковные спасатели прошли аттестацию ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В учебном центре «Мособлпожспаса» в поселке Малаховка в Люберцах прошла аттестация спасателей. Специалисты сдали экзамен на аварийно-спасательные дисциплины.

«Это умение работать на высоте и эвакуировать оттуда пострадавших, извлекать их из-под завалов разрушенных зданий, оказывать помощь терпящим бедствие на воде. Это знание основ радиационно-химической и бактериологической защиты, а также пожарной тактики, умение оказать первую и психологическую помощь пострадавшим и многое другое», — рассказал начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Александр Кангин.

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В итоге все работники ведомства подтвердили право на ведение аварийно-спасательных работ.

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