Подмосковье 20 февраля 2023, 10:24 Подмосковные спасатели призвали жителей не кататься со стихийных зимних горок

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Сотрудники «Мособлпожспас» провели беседы с жителями об опасности катания со стихийных ледяных горок. Опасные склоны проверили в регионе 18 и 19 февраля.

Заместитель начальника службы Сергей Прокопюк рассказал, что несчастные случаи чаще всего происходят на необорудованных горках. Они появляются там, где проходит уборка и появляются снежные насыпи. Рядом с такими местами может оказаться автодорога, контейнерная площадка и другие опасные объекты. Спасатели фиксируют такие места и направляют информацию в ответственные службы.

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Жителей призвали не использовать стихийные горки для катания.

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«Если вы увидели, что дети гуляют в опасных для их жизни местах, не проходите мимо и примите меры к тому, чтобы защитить их от опасности. Совместными усилиями мы сможем сохранить жизнь и здоровье наших детей», — добавил он.

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