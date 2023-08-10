Подмосковье 10 августа 2023, 15:47 Подмосковные спасатели призвали отдыхающих не купаться в водоемах при головокружениях и недомогании ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы напомнили жителям региона о правилах безопасного отдыха у воды. Они попросили не заходить в воду при недомогании или алкогольном опьянении.

«Реакция притупляется, и человек становится более уязвим к воздействию всякого рода опасностей. В таком состоянии он идет в воду, а там, как известно, может всякое случиться», — заявил замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

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Он заявил, что купаться следует при хорошем самочувствии. При головокружении или легком недомогании достаточно окунуться в прохладную воду у берега.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья.

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