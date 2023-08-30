Подмосковье 30 августа 2023, 00:30 Подмосковные спасатели присоединились к учениям по обеспечению безопасности в школах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» присоединились к всероссийским учениям по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Тренировки для спасателей состоялись в образовательных учреждениях Подмосковья.

По словам заместителя начальника ведомства Сергея Прокопюка, во время учений работники оперативных и экстренных служб и сотрудники антитеррористических подразделений отработали вопросы взаимодействия с руководством и персоналом учебных заведений. Спасатели продемонстрировали навыки тушения возгорания в помещении и своевременной эвакуации людей из здания.

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«Кроме того, специалисты провели противопожарный инструктаж с преподавательским составом образовательных учреждений, проверили работоспособность систем оповещения, состояние эвакуационных выходов и источников водоснабжения», — отметил Прокопюк.

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