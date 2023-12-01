Подмосковье 01 декабря 2023, 18:38 Подмосковные спасатели приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 300-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы приняли участие в учениях по ликвидации последствий ДТП. Мероприятие провели в Щелкове 1 декабря.

«Специалисты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли крыши автомобилей, извлекли условно пострадавших из машин и передали медикам», — сообщил начальник ПСЧ-300 Владимир Пискун.

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По легенде учений из-за неблагоприятных погодных условий произошло ДТП с участием двух легковых машин, в которых четыре человека оказались зажатыми искореженными конструкциями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на этой неделе работы по уборке дорог в Подмосковье не останавливаются ни на минуту.

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