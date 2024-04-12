Подмосковье 12 апреля 2024, 15:43 Подмосковные спасатели приняли участие в тренировке по ликвидации лесных пожаров Пресс-служба городского округа Лотошино

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Работники «Мособлпожспаса» приняли участие в межведомственной тренировке по ликвидации лесных и торфяных пожарах. Навыки тушения возгораний также отработали представители «Мособллеса» и «Центрлесхоза».

Тренировка прошла в Лотошине. Ежегодно перед наступлением пожароопасного сезона спасатели отрабатывают практические навыки и проверяют слаженность действий спецслужб.

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«Во время тренировки огнеборцы отработали приемы и способы тушения лесных и торфяных пожаров с противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем. Совместными усилиями условное возгорание удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки», — отметил начальник ПСЧ-205 Дмитрий Королев.

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