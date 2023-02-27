Подмосковье 27 февраля 2023, 10:40 Подмосковные спасатели предупредили о снижении прочности льда на водоемах

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Спасатели из Подмосковья проверили толщину льда на 53 водоемах региона. Его прочность снизилась из-за потепления, сообщили в «Мособлпожспасе».

Первый заместитель начальника службы Вадим Беловошин рассказал, что во время рейдов спасатели не только оценили прочность льда, но и пообщались с рыбаками. Им напомнили о мерах безопасности и способах самоспасения.

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«Лед пропитался талой водой, стал рыхлым и ломким. Снежная масса, скопившаяся на поверхности ледяной кромки, оказала дополнительное давление на лед, создавав потенциальный риск провалиться для тех рыбаков, которых не испугало резкое потепление», — отметил он.

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Рыбаки получили листовки с алгоритмом действий в случае чрезвычайных ситуаций. Вадим Беловошин отметил, что при проваливании под лед важно действовать быстро — для многих пребывание в полынье более 10 минут может стать смертельным.

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