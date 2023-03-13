Подмосковье 13 марта 2023, 16:45 Подмосковные спасатели предупредили о сходе снега с крыш и падении сосулек в марте

Читать 360tv в

С 14 марта в Подмосковье ожидается плюсовая температура. Оттепель принесет в регион мокрый снег, ветер и гололедицу. Жителям Московской области посоветовали быть внимательнее и помнить об опасности схода снега с крыш зданий и падения сосулек, сообщили спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы.

«Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели советовали жителям Подмосковья не подходить близко к домам со скатными кровлями, с которых возможен сход снега. Если опасное место имеет ограждение, то нельзя пересекать такие участки», — подчеркнул замначальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

Реклама

Родителям также следует запретить детям приближаться к зданиям со свисающими с крыш ледяными глыбами.

Реклама

Местным жителям следует снимать наушники, чтобы в случае опасности услышать шум падающего снега с кровли. При подозрительных звуках не нужно останавливаться и разглядывать, что случилось. Человеку лучше прижаться к стене, чтобы козырек кровли послужил укрытием.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».