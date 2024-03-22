Подмосковье 22 марта 2024, 14:14 Подмосковные спасатели предупредили о начале периода активного таянья льда на водоемах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Среднесуточная температура воздуха в Московской области повышается, и снег активно тает, лед на водоемах становится тонким и хрупким. На этом фоне спасатели просят не выходить на поверхность рек и озер.

«Работники региональной противопожарно-спасательной службы проводят профилактические мероприятия на 53 водоемах Московской области с поздней осени до весны, пока акватории полностью не освободятся ото льда», — отметил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

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По его словам, спасатели регулярно измеряют толщину льда на водоемах и извещают население о критических отметках. Помимо этого, на некоторых водных объектах работает специальный водный транспорт. С его помощью спасатели могут своевременно прибывать на место происшествия на льду.

На данный момент особую опасность представляют шесть водоемов Московской области — на них толщина ледовой корки варьируется от 0 до десяти сантиметров.

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