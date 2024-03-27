Подмосковье 27 марта 2024, 13:51 Подмосковные спасатели предостерегли жителей от выхода на тонкий лед ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» продолжают патрулировать водоемы и проводить профилактические мероприятия с населением. Спасатели напоминают, что прочность льда уменьшается, поэтому выходить на поверхность водоемов небезопасно.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили гражданам, что под влиянием плюсовых температур и солнечных лучей ледяная корка превращается в рыхлую массу из снега, воды и льдинок, которая не способна выдержать на себе вес человека», — отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

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На данный момент в Московской области особую опасность представляют более пяти водоемов, на которых толщина ледовой корки варьируется от 0 до 10 сантиметров. Речь идет о реке Клязьме в Королеве, реке Нахабинке в Красногорске, реке Ольховке в Раменском и других водоемах.

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