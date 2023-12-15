Подмосковье 15 декабря 2023, 18:47 Подмосковные спасатели предостерегли жителей от катания на горках после снегопадов ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» провели в Подмосковье рейды и выявили стихийные горки, которые образовались после снегопадов. Спасатели предостерегли жителей от катания на них, чтобы избежать получения травм.

Специалисты отмечают, что привлекательные с виду горки, которые появились во дворах после обильных осадков, таят в себе много опасностей.

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«Во время рейдов работники региональной противопожарно-спасательной службы напомнили любителям активного отдыха, что под снежными шапками часто находят острые предметы, камни и бытовой мусор», — заявил начальник теруправления № 6 Александр Квашнев.

Он добавил, что съезды со стихийных спусков могут упираться в металлические контейнеры, бетонные ограждения или стены зданий. Под снежным покровом опасность может быть незаметна. Спасатели также попросили жителей округов провести беседы с детьми и напомнить им правила безопасности.

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