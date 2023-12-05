Подмосковье 05 декабря 2023, 18:09 Подмосковные спасатели предостерегли рыбаков от выхода на тонкий лед ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 286-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с рыбаками. Рейды прошли на водоемах в Шатурском округе.

«Максимальная толщина ледяного покрова водоемов Шатурского округа достигла десяти сантиметров, а вот некоторые водоемы не замерзли совсем. Опасны участки, где наблюдается сильное течение, в местах подводных родников, слияния или впадения реки в водоем, а также в местах сброса сточных вод», — сообщил начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин.

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Рыбаков предостерегли от выхода на неокрепший лед, а также напомнили правила самоспасения.

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