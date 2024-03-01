Подмосковье 01 марта 2024, 14:16 Подмосковные спасатели предостерегли рыбаков от выхода на лед при перепадах температур ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» предупреждают, что перепады температур опасны для любителей зимней рыбалки. В это время лучше не выходить на лед, так как покрытие становится пористым и непрочным.

Ежедневно спасатели контролируют ситуацию на замерзших водоемах и проводят профилактические беседы с населением.

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«За прошедшие сутки спасатели провели замеры ледяного покрова, который в большинстве своем составляет свыше десяти сантиметров, но из-за оттепелей увеличилось количество промоин и проталин, которые образуются в дневное время суток, а ночью их затягивает льдом и это опасно», — уточнил начальник территориального управления № 7 Владимир Ермаков.

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