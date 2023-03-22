Подмосковье 22 марта 2023, 01:28 Подмосковные спасатели поучаствовали в массовых тренировках по эвакуации на соцобъектах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» поучаствовали в тренировках по эвакуации в школах, в детских садах, больницах, спортивных и торговых центрах, домах культуры и на предприятиях Московской области. В регионе прошел Единый день тренировок.

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«В Подмосковье на объектах с массовым пребыванием людей работники противопожарно-спасательной службы провели практические тренировки. В разных учреждениях по сигналу оповещения об условном возгорании взрослые и дети по эвакуационным выходам покинули здания», — сообщил замначальника госучреждения Сергей Прокопюк.

Также огнеборцы проверили техсостояние систем оповещения, напомнили о правилах эвакуации местным жителям и рассказали, что делать в нестандартных ситуациях.

Юным участникам тренировок спасатели показали спецтехнику, аварийно-спасательное оборудование, боевую одежду и средства индивидуальной защиты. Прокопюк подчеркнул, что мероприятия прошли организованно и без паники.

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