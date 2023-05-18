Подмосковье 18 мая 2023, 16:00 Подмосковные спасатели потушили загоревшуюся машину в Красногорске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспас» ликвидировали возгорание автомобиля в Красногорске. Инцидент произошел 18 мая на Новорижском шоссе.

Как рассказал замначальника территориального управления службы Александр Шарко, автомобиль Citroen загорелся утром на 30-м километре трассы М-9 из-за короткого замыкания. Он ехал в сторону Москвы на полном ходу. Водитель не смог самостоятельно справиться с возгоранием и вызвал помощь.

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«Прибывшие на место вызова работники противопожарно-спасательной службы убедились в отсутствии газобаллонного оборудования в авто, подали ствол и с помощью пены потушили горящую машину. Затем огнеборцы смыли остатки топлива на дорожном полотне. Медицинская помощь водителю не понадобилась», — рассказал Александр Шарко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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