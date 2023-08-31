Подмосковье 31 августа 2023, 17:54 Подмосковные спасатели потушили 135-й за сезон пожар в последний день лета Комитет лесного хозяйства МО

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Лесной пожар оперативно потушили в трех километрах от Луховиц 31 августа. Это 135-е по счету возгорание, зафиксированное в Подмосковье с начала пожароопасного сезона.

«Камеры Комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали низовой пожар недалеко от Луховиц. Пожарные быстро выехали на место возгорания, площадь которого составила 0,01 гектара. В тушении приняли участие четыре сотрудника и две машины», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Благодаря быстрому реагированию лесной пожар не успел широко распространиться. Через 40 минут огнеборцы полностью затушили очаг.

При лесном пожаре нужно звонить по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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